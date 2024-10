Conti correnti spiati: la banca si scusa, ma il problema resta serio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intesa San Paolo nella bufera e in una nota sugli accessi abusivi ai Conti correnti da parte di un ex dipendente si scusa pubblicamente con tutti i correntisti, ma ora la questione fa paura Quello che è emerso nei giorni scorsi per quanto riguarda i dati di migliaia di Conti correnti violati da parte di un ex dipendente di una delle tante banche che operano sul territorio nazionale, resta un fatto gravissimo e che promette anche di non essere finito qui. Il fatto che nel mirino dei Conti correnti “spiati” ci siano stati anche nomi talmente importanti da rasentare quasi l’assurdo, fa ad esempio pensare quanti casi simili ci siano stati in questi anni mai emersi o scoperti soltanto perchè si trattava di ignari cittadini qualunque. La sicurezza a rischio dei nostri Conti correnti – Cityrumors. Cityrumors.it - Conti correnti spiati: la banca si scusa, ma il problema resta serio Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Intesa San Paolo nella bufera e in una nota sugli accessi abusivi aida parte di un ex dipendente sipubblicamente con tutti isti, ma ora la questione fa paura Quello che è emerso nei giorni scorsi per quanto riguarda i dati di migliaia diviolati da parte di un ex dipendente di una delle tante banche che operano sul territorio nazionale,un fatto gravissimo e che promette anche di non essere finito qui. Il fatto che nel mirino dei“” ci siano stati anche nomi talmente importanti da rasentare quasi l’assurdo, fa ad esempio pensare quanti casi simili ci siano stati in questi anni mai emersi o scoperti soltanto perchè si trattava di ignari cittadini qualunque. La sicurezza a rischio dei nostri– Cityrumors.

Conti correnti spiati - Intesa Sanpaolo si scusa per il caso-Coviello : «Non accadrà più. I dati dei clienti? Sono al sicuro» - Quanto avvenuto non dovrà più accadere». «Come noto un dipendente infedele della nostra banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardanti alcuni clienti in modo ingiustificato», scrive in una nota Intesa Sanpaolo, che sottolinea le misure di “contenimento” rapidamente intraprese. (Open.online)

Inchiesta Bari sui conti correnti spiati - si indaga su eventuali mandanti di Coviello - Poi afferma che "non c'è stato alcun problema di sicurezza informatica", rispetto alla quale la banca si "colloca nelle migliori posizioni internazionali". Morbosa curiosità personale o un disegno con un mandante? Si cercherà una risposta a questo interrogativo negli smartphone, tablet, hard disk e dispositivi informatici che sono stati sequestrati nei giorni scorsi a Vincenzo Coviello, l'ex ... (Tg24.sky.it)