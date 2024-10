Collega tra loro delle batterie per auto, che vanno a fuoco: anziano intossicato e denunciato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Como – Un 83enne è stato denunciato per incendio colposo dalla polizia di Stato a Como. Ieri pomeriggio, domenica 13 ottobre, i Vigili del fuoco e i soccorsi sono intervenuti rapidamente nel complesso residenziale, nei pressi del Palazzetto del Ghiaccio di Casate, dove il vicino di casa, un 48enne, ha salvato l'anziano trascinandolo fuori dall'abitazione invasa dal fumo. I due sono rimasti intossicati. A scatenare le fiamme è stato un Collegamento improvvisato tra batterie per auto, posizionate nel bagno dell’appartamento dell’anziano. L'83enne ha ammesso di aver creato il dispositivo, senza però spiegare l'utilizzo. Sono in corso ulteriori accertamenti. Ilgiorno.it - Collega tra loro delle batterie per auto, che vanno a fuoco: anziano intossicato e denunciato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Como – Un 83enne è statoper incendio colposo dalla polizia di Stato a Como. Ieri pomeriggio, domenica 13 ottobre, i Vigili dele i soccorsi sono intervenuti rapidamente nel complesso residenziale, nei pressi del Palazzetto del Ghiaccio di Casate, dove il vicino di casa, un 48enne, ha salvato l'trascinandolo fuori dall'abitazione invasa dal fumo. I due sono rimasti intossicati. A scatenare le fiamme è stato unmento improvvisato traper, posizionate nel bagno dell’appartamento dell’. L'83enne ha ammesso di aver creato il dispositivo, senza però spiegare l'utilizzo. Sono in corso ulteriori accertamenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Danno fuoco alla chiesa. Lo sfogo di Don Aldo : “Allibito - ho denunciato” - “Non siamo mai stati tantissimi, diciamo che quando capitava si aggregavano una ventina di persone e c’erano tre o quattro che davano anche una mano ad allestire e preparare tutto”. È questa la pista che stanno seguendo gli investigatori. I pompieri hanno spento le fiamme e poi hanno apposto i sigilli là dove era necessario. (Lanazione.it)

A fuoco cassonetti e mezzi Auser - denunciato - È stato quindi denunciato alla Procura reggiana. In queste settimane c’è stata una risposta molto importante per sostenerci ed è stata promossa una raccolta fondi. Matteo Barca . Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno scoperto che verso le 22 è arrivato un uomo in sella ad una bicicletta che ha effettuato una sosta dietro i cassonetti della carta per poi ... (Ilrestodelcarlino.it)

Accende un fuoco in un parcheggio per cucinarsi della carne. Denunciato dalla polizia - ANCONA – Nella serata di ieri gli agenti di polizia in servizio presso la Questura di Ancona sono dovuti intervenire in via Mattei, a seguito di una segnalazione che riferiva di un uomo che stava appiccando un incendio. Giunti sul posto, all'altezza di un parcheggio pubblico, i poliziotti hanno... (Anconatoday.it)