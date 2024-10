Cina: Henan, scoperta tomba di un re di 5.000 anni fa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Zhengzhou, 14 ott – (Xinhua) – Una tomba reale, risalente a circa 5.000 anni fa, e’ stata scoperta in un sito di rovine nella provincia centrale cinese dello Henan, diventando cosi’ una delle piu’ grandi dell’epoca, con oltre 350 manufatti portati alla luce fino ad oggi. Situata nelle rovine di Wangzhuang, nella citta’ di Yongcheng, la tomba copre un’area totale di oltre 17 metri quadrati, dimensioni superlative per l’epoca. Gli archeologi ritengono che il proprietario della tomba fosse il re di uno Stato preistorico. Le rovine di Wangzhuang appartengono al periodo medio e tardo della Cultura Dawenkou (4000 a.C.-2600 a.C.), una cultura del tardo Neolitico. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Henan, scoperta tomba di un re di 5.000 anni fa Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Zhengzhou, 14 ott – (Xinhua) – Unareale, risalente a circa 5.000fa, e’ statain un sito di rovine nella provincia centrale cinese dello, diventando cosi’ una delle piu’ grandi dell’epoca, con oltre 350 manufatti portati alla luce fino ad oggi. Situata nelle rovine di Wangzhuang, nella citta’ di Yongcheng, lacopre un’area totale di oltre 17 metri quadrati, dimensioni superlative per l’epoca. Gli archeologi ritengono che il proprietario dellafosse il re di uno Stato preistorico. Le rovine di Wangzhuang appartengono al periodo medio e tardo della Cultura Dawenkou (4000 a.C.-2600 a.C.), una cultura del tardo Neolitico. (Xin) Agenzia Xinhua

