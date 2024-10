Donnapop.it - Chiara Ferragni riceve un regalo molto costoso dal nuovo fidanzato Silvio Campara, ma sparisce misteriosamente

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il cuore diè ormai sereno: dopo la separazione da Fedez, l’influencer ha un. Cosa le ha regalato? Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un presuntoche l’ex modello avrebbe fatto all’imprenditrice digitale: le indiscrezioni sono arrivate tramite una segnalazione anonima fatta a Deianira Marzano, che, però, troverebbe riscontro nella realtà. Come sappiamo,ha deciso di non prestare il fianco al gossip e – al momento – non è ancora uscita allo scoperto con il. La decisione di non dire pubblicamente il loro amore arriverebbe dache, in questo periodo, starebbe gestendo una situazione delicata fra le mura di casa: l’imprenditore è in fase di separazione dalla madre dei suoi figli e – per questo motivo – avrebbe chiesto aun po’ di discrezione.