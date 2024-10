Che fine ha fatto Ruby Rubacuori (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Mi hanno uccisa per arrivare a lui, conoscerlo mi è costato molto”, così Ruby Rubacuori (come è conosciuta in Italia), Karima el-Mahroug, ha definito quanto successo nel 2010, quando il suo nome è stato conosciuto dalla cronaca nello scandalo e nei processi giudiziari che hanno colpito l’ex premier Silvio Berlusconi. Un nome finito su tutti i giornali italiani. Un nome che ancora oggi richiama alla memoria la storia di quegli anni. Una storia legata a presunte tangenti, che Berlusconi le avrebbe pagato per comprare il suo silenzio. Oggi Karima ha voltato pagina, in fondo aveva solo 17 anni quando venne colpita dallo scandalo politico di scala nazionale, ma che ancora la riguarda. Ruby Rubacuori e lo scandalo Berlusconi Karima al-Mahroug ha rilasciato alcune dichiarazioni al New York Time ad ottobre del 2024, alla vigilia di una nuova udienza in tribunale. Dilei.it - Che fine ha fatto Ruby Rubacuori Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Mi hanno uccisa per arrivare a lui, conoscerlo mi è costato molto”, così(come è conosciuta in Italia), Karima el-Mahroug, ha definito quanto successo nel 2010, quando il suo nome è stato conosciuto dalla cronaca nello scandalo e nei processi giudiziari che hanno colpito l’ex premier Silvio Berlusconi. Un nome finito su tutti i giornali italiani. Un nome che ancora oggi richiama alla memoria la storia di quegli anni. Una storia legata a presunte tangenti, che Berlusconi le avrebbe pagato per comprare il suo silenzio. Oggi Karima ha voltato pagina, in fondo aveva solo 17 anni quando venne colpita dallo scandalo politico di scala nazionale, ma che ancora la riguarda.e lo scandalo Berlusconi Karima al-Mahroug ha rilasciato alcune dichiarazioni al New York Time ad ottobre del 2024, alla vigilia di una nuova udienza in tribunale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Karima el-Mahroug (Ruby Rubacuori) parla dello scandalo Bunga Bunga e di Berlusconi al Nyt - “Ed è una parola che ti porti dietro come un marchio per sempre”. Karima El-Mahroug, nota con il soprannome di Ruby Rubacuori, è tornata a parlare dello scandalo del cosiddetto “Bunga Bunga” e dell'ex premier italiano Silvio Berlusconi. “Sono stata etichettata come una prostituta minorenne”, ha detto. (Tg24.sky.it)

Ruby Rubacuori : «Sono stata etichettata come prostituta minorenne. Conoscere Berlusconi mi è costato caro» - Karima el-Mahroug, oggi 31enne, è stata coinvolta in tre processi legati allo scandalo del «Bunga bunga». Ma per lei la vicenda non è ancora finita: «Mi ha rovinato la vita». (Vanityfair.it)

Ruby Rubacuori e le feste di Silvio Berlusconi : "Uccisa per colpire lui" - che fine ha fatto Karima el-Mahroug - Karima el-Mahroug, conosciuta in Italia come Ruby Rubacuori, torna a parlare della sua storia e della vicenda giudiziaria legata a Silvio Berlusconi. (Notizie.virgilio.it)