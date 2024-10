Anteprima24.it - Bruciata auto di una coppia per costringerla a lasciare la casa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTra gli episodi violenti compiuti durante le attività estorsive realizzate dal gruppo malavitoso capeggiato dallo storico affiliato alla fazione Schiavone del clan deilesi, sgominato dai carabinieri del comando provinciale di Caserta, stamani, con 14 arresti (LEGGI QUI), figura anche l’incendio di una vettura appartenente a una giovaneche non voleval’appartamento in cui erano in affitto. Con al suo fianco persone di fiducia, tra cui anche dei parenti, dopo la scarcerazione Mezzero aveva anche ripreso a imporre le estorsioni agli imprenditori. Lo storico appartenente al gruppo Schiavone del clan deilesi è stato scarcerato nel luglio 2022, dopo un lungo e ininterrotto periodo di detenzione iniziato nel marzo del 1999.