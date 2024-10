Borsa | Europa in ordine sparso future contrastati Milano +04%

Borsa: Europa in ordine sparso, future contrastati, Milano +0,4% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Borse europee in ordine sparso in vista delle trimestrali e della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a 0,92 euro, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,53% e quello tedesco in crescita di 0,8 punti al 2,27%. Si conferma in testa Madrid (+0,5%), seguita fa Milano (+0,4%), Francoforte (+0,3%), Londra (+0,07%) e Parigi (-0,3%). contrastati i future americani in assenza di dati macroeconomici e in attesa degli interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Amplia il calo il greggio (Wti -2,18% a 73,9 dollari al barile) dopo il report mensile dell'Opec, che tagli ancora una volta le stime sulla crescita della domanda. Quotidiano.net - Borsa: Europa in ordine sparso, future contrastati, Milano +0,4% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Borse europee inin vista delle trimestrali e della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. Previsto un taglio di 25 punti base, che viene anticipato con un rialzo del dollaro a 0,92 euro, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,53% e quello tedesco in crescita di 0,8 punti al 2,27%. Si conferma in testa Madrid (+0,5%), seguita fa(+0,4%), Francoforte (+0,3%), Londra (+0,07%) e Parigi (-0,3%).americani in assenza di dati macroeconomici e in attesa degli interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed. Amplia il calo il greggio (Wti -2,18% a 73,9 dollari al barile) dopo il report mensile dell'Opec, che tagli ancora una volta le stime sulla crescita della domanda.

