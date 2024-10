Blitz anticamorra nel Casertano, fratello Zagaria tra indagati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra gli indagati per i quali il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nicoletta Campanaro, pur sottolineando i gravi indizi di colpevolezza, ha preferito rigettare le richieste cautelari, figura anche Carmine Zagaria, 56 anni, fratello dell’ex primula rossa Michele Zagaria, boss dell’omonima fazione della federazione mafiosa casalese. A Carmine Zagaria viene contestato di essere il mandante di una estorsione da 40mila euro avanzata nell’ambito di una compravendita di un capannone in località Torello della frazione Sant’Andrea del Pizzone a Francolise risalente al 28 marzo 2022. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la richiesta prevedeva che dovessero essere corrisposti 30mila euro dal compratore e 10mila dal venditore. Anteprima24.it - Blitz anticamorra nel Casertano, fratello Zagaria tra indagati Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra gliper i quali il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nicoletta Campanaro, pur sottolineando i gravi indizi di colpevolezza, ha preferito rigettare le richieste cautelari, figura anche Carmine, 56 anni,dell’ex primula rossa Michele, boss dell’omonima fazione della federazione mafiosa casalese. A Carmineviene contestato di essere il mandante di una estorsione da 40mila euro avanzata nell’ambito di una compravendita di un capannone in località Torello della frazione Sant’Andrea del Pizzone a Francolise risalente al 28 marzo 2022. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la richiesta prevedeva che dovessero essere corrisposti 30mila euro dal compratore e 10mila dal venditore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz finanza e polizia in Comune a Pesaro - 5 uffici perquisiti : salgono a tre gli indagati per l'inchiesta affidi facili - PESARO L?arrivo di poliziotti e finanzieri ieri mattina all?orario di apertura degli uffici del Comune deve avere avuto un po? l?effetto dell?uragano Milton su personale... (Corriereadriatico.it)

**Corruzione : blitz polizia Piacenza in quattro province - 16 indagati e perquisizioni** - Piacenza, 18 set. Come fa sapere la polizia sono in corso di esecuzione perquisizioni a carico di 16 persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d?ufficio, concussione e falso in atto pubblico. Le misure si inseriscono, fa sapere la polizia, “nell?ambito di un?indagine concentrata sulle condotte di alcuni dipendenti del Dipartimento di sanità pubblica ? ... (Calcioweb.eu)

**Corruzione : blitz polizia Piacenza in quattro province - 16 indagati e perquisizioni** - Piacenza, 18 set. . Come fa sapere la polizia sono in corso di esecuzione perquisizioni a carico di 16 persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione e falso in atto pubblico. Le misure si inseriscono, fa sapere la polizia, "nell'ambito di un'indagine concentrata sulle condotte di alcuni dipendenti del Dipartimento di sanità pubblica – ... (Liberoquotidiano.it)