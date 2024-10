Basket, per Trento e Venezia impegni in trasferta nella quarta giornata di EuroCup (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppio impegno in trasferta per le squadre italiane impegnate nella quarta giornata dell’EuroCup 2024-2025. Sarà un turno decisamente insidioso sia per la Dolomiti Energia Trento sia per la Umana Reyer Venezia, che affronteranno rispettivamente i turchi del Bahcesehir e gli spagnoli del Valencia. Serviranno davvero due grandi prestazioni per ritrovare la vittoria in campo europeo. La prima a scendere in campo sarà la Dolomiti nella giornata di mercoledì. Palla a due alle ore 18.00 con Trento che sarà di scena ad Istanbul contro una formazione che le sta davanti in classifica con due vittorie in tre partite (Bc Wolves e Besiktas) e il solo ko di misura contro gli spagnoli di Gran Canaria. Oasport.it - Basket, per Trento e Venezia impegni in trasferta nella quarta giornata di EuroCup Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Doppio impegno inper le squadre italiane impegnatedell’2024-2025. Sarà un turno decisamente insidioso sia per la Dolomiti Energiasia per la Umana Reyer, che affronteranno rispettivamente i turchi del Bahcesehir e gli spagnoli del Valencia. Serviranno davvero due grandi prestazioni per ritrovare la vittoria in campo europeo. La prima a scendere in campo sarà la Dolomitidi mercoledì. Palla a due alle ore 18.00 conche sarà di scena ad Istanbul contro una formazione che le sta davanti in classifica con due vittorie in tre partite (Bc Wolves e Besiktas) e il solo ko di misura contro gli spagnoli di Gran Canaria.

