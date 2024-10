ATP di Stoccolma Sonego vince con Huesler e va agli ottavi | ora c’è Ruud

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

14 ottobre 2024 – Buona la prima per Lorenzo. Il tennista azzurro torna are dopo oltre un mese e lo fa al torneo Atp 250 di, un indoor con un montepremi che supera i 690 mila euro. ha battuto lo svizzero Andrea, numero 152 del ranking Atp, in due set con il punteggio di 7-6 (7-1), 7-5 in un'ora e 52 minuti. Il piemontese, numero 50 del mondo, dopo aver conquistato il titolo a Winston-Salem era incappato in ben quattro eliminazioni consecutive al primo turno (US Open, Chengdu, Pechino, Shanghai). Ora peral secondo turno ci sarà la sfida, complicata, contro il norvegese numero 2 del seeding Casper. (Fonte Adnkronos) Foto ATP da FITP Tennis – Facebook