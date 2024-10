Amadeus ammette: “Sanremo mi mancherà, amo ascoltare le canzoni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo cinque anni da conduttore e direttore artistico, per il primo autunno Amadeus non è assorbito nel vortice della preparazione del festival della canzone italiana. "Sanremo mi mancherà, è chiaro. Mi mancherà, mi manca ascoltare le canzoni", ha ammesso nella puntata speciale di 'Password' con Nicoletta De Ponti e La Ceci su RTL102.5. Sulla L'articolo Amadeus ammette: “Sanremo mi mancherà, amo ascoltare le canzoni” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo cinque anni da conduttore e direttore artistico, per il primo autunnonon è assorbito nel vortice della preparazione del festival della canzone italiana. "mi, è chiaro. Mi, mi mancale", ha ammesso nella puntata speciale di 'Password' con Nicoletta De Ponti e La Ceci su RTL102.5. Sulla L'articolo: “mi, amole” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Amadeus : “Sanremo mi mancherà - lasciare la Rai non facile. Ascolti bassi sul Nove? Non sono un mago” - Il conduttore si racconta in una lunga diretta in radio, parlando delle settimane difficili che hanno caratterizzato il suo addio alla Rai. Poi torna sugli ascolti del Nove ancora bassi: "Ci vuole del tempo".Continua a leggere . (Fanpage.it)