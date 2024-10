Accoltellato a Rivarolo: i soccorsi chiamati dal coinquilino, il ferito è grave (Di lunedì 14 ottobre 2024) È intubato a Villa Scassi il trentenne di nazionalità tunisina che domenica mattina sarebbe stato Accoltellato alla schiena a Rivarolo.Contrariamente a quanto emerso nelle prime ore, a chiamare i soccorsi sarebbe stato il coinquilino, vedendolo rientrare a casa con una ferita da cui usciva Genovatoday.it - Accoltellato a Rivarolo: i soccorsi chiamati dal coinquilino, il ferito è grave Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È intubato a Villa Scassi il trentenne di nazionalità tunisina che domenica mattina sarebbe statoalla schiena a.Contrariamente a quanto emerso nelle prime ore, a chiamare isarebbe stato il, vedendolo rientrare a casa con una ferita da cui usciva

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lite tra quindicenni finisce in tragedia quando arriva un adulto - accoltellato a morte. Inutili - purtroppo - i soccorsi. La tragedia alla periferia di Roma - La Polizia ha ricostruito la dinamica dei fatti e ha già proceduto all’arresto dell’aggressore. L’escalation tra gli adulti: accoltellamento fatale A seguito di questo secondo scontro, l’altro adolescente è tornato a sua volta a casa, raccontando al padre di essere stato aggredito. Di fronte al racconto del ragazzo, lo zio venticinquenne e la madre hanno deciso di tornare sul luogo ... (Dayitalianews.com)

15ennne accoltellato - Mignella : "Sanguinava ed era molto agitato. Ho cercato di calmarlo e ho chiamato i soccorsi" - «Il ragazzo, sanguinante e in stato di agitazione, è entrato qui, intorno alle 20.20, proprio quando stavo per chiudere la farmacia. Ho cercato di calmarlo. Mi ha detto di essere stato accoltellato. Così l’ho fatto sedere e ho chiamato i soccorsi. Ho spiegato loro cosa era successo e in poco... (Ilpescara.it)

Strage Paderno - il 17enne : "Ho accoltellato papà mentre mi urlava di chiamare i soccorsi" - A detta di conoscenti e amici era un ragazzo "tranquillo e senza particolari problemi", solo un po' riservato. Non c’è un "movente tecnicamente valido dal punto di vista giudiziario", ha spiegato la pm della Procura per i minorenni Sabrina Ditaranto. Saranno importanti accertamenti psicologici e psichiatrici. (Tg24.sky.it)