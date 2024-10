Triathlon Sprint Silver Rank: chiusure al traffico (Di domenica 13 ottobre 2024) Questo pomeriggio si svolge a Tirrenia la competizione sportiva Triathlon Sprint Silver Rank. La manifestazione, che vedrà in gara 250 partecipanti, prevede tre fasi per ognuna delle discipline (nuoto, ciclismo, corsa). Per la frazione ciclismo e corsa sono previsti partenza e arrivo in piazza Belvedere a Tirrenia: la gara ciclistica prevede un percorso di 20 km con un giro di boa intermedio che si colloca in zona Marina di Pisa (via Litoranea all’altezza del Villaggio Boboba). Per consentire lo svolgersi della competizione il Comune ha disposto provvedimenti temporanei di viabilità e sosta nelle località di Tirrenia e Marina di Pisa. Questi alcuni dei provvedimenti (l’intera mappa delle strade potete trovarla sul sito del Comune). Fino alle 14 di domani sarà vietato il transito in Via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere lato mare, e via Belvedere civico 44 (P.E. La Vela). Lanazione.it - Triathlon Sprint Silver Rank: chiusure al traffico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Questo pomeriggio si svolge a Tirrenia la competizione sportiva. La manifestazione, che vedrà in gara 250 partecipanti, prevede tre fasi per ognuna delle discipline (nuoto, ciclismo, corsa). Per la frazione ciclismo e corsa sono previsti partenza e arrivo in piazza Belvedere a Tirrenia: la gara ciclistica prevede un percorso di 20 km con un giro di boa intermedio che si colloca in zona Marina di Pisa (via Litoranea all’altezza del Villaggio Boboba). Per consentire lo svolgersi della competizione il Comune ha disposto provvedimenti temporanei di viabilità e sosta nelle località di Tirrenia e Marina di Pisa. Questi alcuni dei provvedimenti (l’intera mappa delle strade potete trovarla sul sito del Comune). Fino alle 14 di domani sarà vietato il transito in Via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere lato mare, e via Belvedere civico 44 (P.E. La Vela).

Domenica a Tirrenia il Triathlon Sprint Silver Rank - Divieto di transito veicolare su via Bigattiera, lato mare, solo nella corsia di marcia per Viale del Tirreno dall’incrocio con via dei Pioppi. Disposti obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via dei Mughetti; obbligo di proseguire su via dei Pioppi all’intersezione con via della Bigattiera, lato mare, per i veicoli che provengono da via della Bigattiera, lato monte. (Lanazione.it)

