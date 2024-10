Tragedia agli Europei di gravel, l’ex professionista Silvano Janes muore durante la gara: infarto (Di domenica 13 ottobre 2024) Silvano Janes è morto nel corso della prova Master amatori durante i Campionati Europei di gravel che si stanno disputando in Veneto, colpito da un infarto fulminante. Il 69enne ex professionista era uno dei pionieri della mountain bike in Italia. In segno di lutto, interrotte tutte le prove amatoriali: solo l'elite maschile e femminile sono rimaste in programma. Fanpage.it - Tragedia agli Europei di gravel, l’ex professionista Silvano Janes muore durante la gara: infarto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)è morto nel corso della prova Master amatorii Campionatidiche si stanno disputando in Veneto, colpito da unfulminante. Il 69enne exera uno dei pionieri della mountain bike in Italia. In segno di lutto, interrotte tutte le prove amatoriali: solo l'elite maschile e femminile sono rimaste in programma.

Ciclismo - i convocati dell’Italia per gli Europei Gravel : si corre ad Asiago - spiccano Oss e Persico - I boschi dell’Altopiano di Asiago si preparano a ospitare gli Europei di Gravel, in programma a venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Il CT Daniele Pontoni ha convocato per l’occasione dieci azzurri (cinque uomini e cinque donne), che per ogni giro del tracciato, caratterizzato per il 70% da strade sterrate, dovranno fronteggiare 800 metri di dislivello. (Oasport.it)