Tips mania: le unghie press on non sono mai state così cool (Di domenica 13 ottobre 2024) Le abbiamo viste nei backstage delle Fashion Week di tutto il mondo e indossate durante gli eventi mondani più glamour, pronte ad abbellire le mani delle celebrities: sono loro, le press on nails, o per meglio dire, le unghie finte da incollare direttamente sulle proprie unghie per mezzo di colle liquide o gel adesivi. Nate come alternativa rapida e fai da te alla classica manicure in salone, è particolarmente amata da chi ha necessità di cambiare look frequentemente, senza limiti alla propria creatività, oppure per avere sempre le mani in ordine ma senza la spesa fissa dall'estetista ogni mese. Non si tratta di una novità ma, come spesso accade, potremmo definirlo più correttamente un grande ritorno in auge.

