Inter-news.it - Thuram, occhio Inter: spauracchio milionario! Poi due occasioni

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il mercato, nonostante sia ufficialmente chiuso, rimane sempre un tema molto dibattuto.pezzo pregiato dell’– Niccolò Ceccarini aggiorna sull’esse del PSG nei confronti di: «Un grande attaccante. Il Paris Saint Germain in vista della prossima stagione ha già pianificato il suo principale obiettivo. Al-Khelaifi vuole regalare a Luis Enrique una punta di altissimo livello e per questo è pronto a fare un maxi investimento. Tra i profili seguiti c’è sicuramente Marcus. Il francese dopo un primo anno molto buona è ripartito fortissimo con 7 reti in campionato su altrettante partite. Gli estimatori sono sempre più numerosi.all’si trova molto bene e il suo obiettivo è restare a lungo, ma il Paris Saint Germain in estate potrebbe fare un tentativo anche in virtù della clausola rescissoria di 85 milioni di euro».