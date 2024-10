Temptation Island, Federica e Alfonso si sarebbero lasciati, spunta una segnalazione: "Ora lei frequenta un tentatore" (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo una segnalazione, Federica e Alfonso, una delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island, si sarebbe lasciata e Federica starebbe frequentando un tentatore. Ecco cosa sappiamo! Comingsoon.it - Temptation Island, Federica e Alfonso si sarebbero lasciati, spunta una segnalazione: "Ora lei frequenta un tentatore" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Secondo una, una delle coppie dell'ultima edizione di, si sarebbe lasciata estarebbendo un. Ecco cosa sappiamo!

