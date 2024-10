Super Sinner a Shanghai batte Djokovic: settimo titolo di un 2024 straordinario (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto oggi, domenica 13 ottobre, l'Atp Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 ha battuto Novak Djokovic con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 conquistando il 17esimo titolo in carriera, il settimo di una stagione 2024 straordinaria dove aveva già festeggiato il successo nei "1000" di Europa.today.it - Super Sinner a Shanghai batte Djokovic: settimo titolo di un 2024 straordinario Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha vinto oggi, domenica 13 ottobre, l'Atp Masters 1000 di. Il numero 1 ha battuto Novakcon il punteggio di 7-6 (4) 6-3 conquistando il 17esimoin carriera, ildi una stagionestraordinaria dove aveva già festeggiato il successo nei "1000" di

SINNER È SUPERIORE A DJOKOVIC! Il n.1 domina il serbo e si laurea nuovo Imperatore di Shanghai! - In campo c’è quasi solo l’azzurro fino al 5-1, raggiunto con tanta precisione e capacità, ma qui il serbo gioca un ottimo scambio e recupera uno dei due minibreak, salvo poi riperderlo con una volée che finisce sotto la rete: 6-3. Si arriva così al tie-break, che si apre con un millimetrico passante lungolinea di rovescio di Jannik che guadagna così il minibreak di vantaggio. (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Vittoria speciale - Djokovic è una leggenda” - . Ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide: “Non c’è nessun segreto, Nole non ha debolezze, forse io ho saputo sfruttare di più le poche chance che lui mi dà. “Quella contro Nole è una delle più sfide difficili che c’è nel circuito – ha detto l’altoatesino -. (Sportface.it)

Masters 1000 Shanghai - trionfo di Sinner contro Djokovic : per l’azzurro è il titolo numero 7 del 2024 - Il match si è concluso con un secco 2-0 in favore di Sinner (7-6 nel primo set, e 6-3 nel secondo). . Quello andato in scena oggi è stato l’ottavo incontro tra Sinner e Djokovic, che ora – nel confronto personale – vantano quattro successi a testa. Già conquistando la finale, il 23enne azzurro aveva ottenuto la certezza di restare numero 1 al mondo almeno fino alla fine di quest’anno. (Tpi.it)