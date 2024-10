Spalletti lancia Vicario, titolare in Italia-Israele: pilastro del Tottenham, la verità sull'Inter e il ritorno in Serie A (Di domenica 13 ottobre 2024) La prima in una gara ufficiale, a casa, nella sua Udine. Per Guglielmo Vicario quella di domani tra Italia e Israele sarà la sfida d`esordio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) La prima in una gara ufficiale, a casa, nella sua Udine. Per Guglielmoquella di domani trasarà la sfida d`esordio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - Spalletti : "Gioca Vicario. Il gruppo è sulla retta via - peccato per il clima non gioioso" - Alla vigilia di Italia-Israele, gara di Nations League che si disputerà a Udine, il ct Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa.... (Calciomercato.com)

Italia - Vicario : “Israele squadra tecnica - tornare a Udine emozionante” - The post Italia, Vicario: “Israele squadra tecnica, tornare a Udine emozionante” appeared first on SportFace. L’obiettivo è confermarsi come gruppo, cercando di riportare in campo quello che abbiamo fatto nelle prime tre partite. Dovremo essere concentrati e posizionati bene in campo. Queste le parole, a Vivo Azzurro tv, del portiere della Nazionale italiana Guglielmo Vicario alla vigilia della ... (Sportface.it)

Italia - i genitori di Vicario : «Un sogno se potesse giocare contro Israele - questa partita vuol dire tanto per lui» - PERCORSO – «Siamo felici, orgogliosissimi per quanto ha fatto, contando da dove è […]. Le parole dei genitori di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, in vista della sfida di Nations League tra Italia e Israele I genitori di Guglielmo Vicario hanno parlato al Messaggero Veneto in vista della sfida di Nations League tra Italia e Israele. (Calcionews24.com)