Sinner-Djokovic oggi in finale all’ATP Shanghai, quando si gioca: orario e dove vederla in tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner gioca oggi contro Djokovic la finale del torneo 1000 di Shanghai. L’incontro inizia non prima delle 10:30 e si può seguire in diretta TV su Sky. Fanpage.it - Sinner-Djokovic oggi in finale all’ATP Shanghai, quando si gioca: orario e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikcontroladel torneo 1000 di. L’incontro inizia non prima delle 10:30 e si può seguire in diretta TV su Sky.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic - la sfida si rinnova dall’Australia a Shanghai - Ha però rimarcato un fattore fondamentale: “Lui conosce il mio gioco, il conosco il suo gioco. L’ha fatto Djokovic dal 2011 al 2013 e nel biennio 2015-2016, ci è riuscito Sinner nel 2023 e 2024. Di fronte a lui, infatti, c’è la possibilità di vincere il torneo numero 100 in carriera, avvicinando ulteriormente i 103 di Roger Federer e i 109 di Jimmy Connors. (Oasport.it)

La finale Sinner-Djokovic apre una domenica di grande sport - Dopo aver vinto il primo set 6-4, mentre era avanti anche nel secondo 6-5, il serbo ha chiamato il medical time per un problema al fianco sinistro. Per Djokovic, la partita di oggi potrebbe rappresentare un traguardo importantissimo. Il match con Taylor Fritz è stato una battaglia. 30 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. (Gqitalia.it)

Sinner-Djokovic oggi - Finale ATP Shanghai 2024 : orario - programma - tv - streaming - Lo stesso discorso vale per il campione serbo, quattro volte vincitore di questo evento, determinato a conquistare il suo 100° torneo in carriera. Molteni vs W. Mektic Non prima delle 10. Vinse Sinner e in maniera piuttosto netta quella sfida, in quattro set, avendo l’opportunità di chiuderla anche in tre. (Oasport.it)