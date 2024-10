Si perde nel bosco mentre va a funghi: soccorsa una donna al Lago Pranda (Di domenica 13 ottobre 2024) Brutta avventura per una donna di 48 anni, residente a Carpi (MO), che nella mattinata di oggi si è recata a raccogliere funghi nella zona del Lago Pranda, nel comune di Ventasso. Dopo aver parcheggiato la sua auto vicino al Lago, la donna si è inoltrata nel bosco, ma a un certo punto si è Modenatoday.it - Si perde nel bosco mentre va a funghi: soccorsa una donna al Lago Pranda Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Brutta avventura per unadi 48 anni, residente a Carpi (MO), che nella mattinata di oggi si è recata a raccoglierenella zona del, nel comune di Ventasso. Dopo aver parcheggiato la sua auto vicino al, lasi è inoltrata nel, ma a un certo punto si è

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insegnanti e artisti in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Lago - Insegnanti e artisti in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Lago. Domenica l'appuntamento è alle 6 del mattino per raggiungere, da Bertinoro, il luogo di culto sulla via Emilia. Dopo un breve cammino verso la Madonna del Lago, alle 7.30 è prevista la messa e, a seguire, una visita... (Forlitoday.it)

Cede un cancellato : donna cade nel lago da 3 metri d'altezza - batte la testa e le viene un infarto. È grave - Una 74enne cittadina tedesca residente in Germania passeggiava sul lungolago. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, si è appoggiata a un cancelletto di una ringhiera che. . . Ieri domenica 7 ottobre poco prima delle 16 tragico infortunio a Brissago. (Quicomo.it)

Cade nel lago e batte la testa su uno scoglio : donna grave in ospedale - L’incidente è avvenuto verso le 7. . È caduta nel lago di Garda, per cause da chiarire, battendo la testa su uno scoglio e perdendo conoscenza. . 30 al camping. È successo nella mattinata di oggi (domenica 6 ottobre) a una donna di 68 anni di nazionalità tedesca, in vacanza sulle sponde del Benaco. (Bresciatoday.it)