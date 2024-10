Serie C (9a giornata), girone C: comanda il Benevento, Avellino forza 5 (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la disputa delle ultime quattro gare, nel girone C di Serie C è andato in archivio il nono turno caratterizzato dalle larghe vittorie di Benevento e Avellino, che hanno rifilato 5 reti a Latina e Casertana. Grazie a questo successo, la squadra di mister Auteri è tornata da sola in vetta con 19 punti, a +1 sul Cerignola e +2 su un terzetto formato da Catania, Picerno e Giugliano. E’ terminata 1-1 la gara Potenza-Foggia mentre il Taranto ha rotto il digiuno conquistando la prima vittoria di questa stagione contro il Picerno (1-0) in piena zona Cesarini. Anteprima24.it - Serie C (9a giornata), girone C: comanda il Benevento, Avellino forza 5 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon la disputa delle ultime quattro gare, nelC diC è andato in archivio il nono turno caratterizzato dalle larghe vittorie di, che hanno rifilato 5 reti a Latina e Casertana. Grazie a questo successo, la squadra di mister Auteri è tornata da sola in vetta con 19 punti, a +1 sul Cerignola e +2 su un terzetto formato da Catania, Picerno e Giugliano. E’ terminata 1-1 la gara Potenza-Foggia mentre il Taranto ha rotto il digiuno conquistando la prima vittoria di questa stagione contro il Picerno (1-0) in piena zona Cesarini.

