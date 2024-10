Sempre al Tuo Fianco: anticipazioni quinta puntata di domenica 20 ottobre 2024 (Di domenica 13 ottobre 2024) Le sei puntate di Sempre al Tuo Fianco sono state dirette da Marco Pontecorvo con Gianluca Mazzella e per il primo essere chiamato a dirigere questa serie è stato come un segno del destino. Pontecorvo, infatti, era già stato il regista di Alfredino, la serie Sky che, mettendo in scena il dramma del piccolo Alfredo Rampi, raccontò proprio la nascita della Protezione Civile, qui protagonista assoluta. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate di settimana in settimana. Sempre al Tuo Fianco: anticipazioni quinta puntata di domenica 20 ottobre 2024 1×09 Ferite aperte. Sara scopre il segreto di Renato e finalmente capisce perché l’ha allontanata. Anche se sa che Renato voleva solo proteggerla dal dolore, Sara è furiosa: Renato non aveva il diritto di decidere al suo posto. Davidemaggio.it - Sempre al Tuo Fianco: anticipazioni quinta puntata di domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le sei puntate dial Tuosono state dirette da Marco Pontecorvo con Gianluca Mazzella e per il primo essere chiamato a dirigere questa serie è stato come un segno del destino. Pontecorvo, infatti, era già stato il regista di Alfredino, la serie Sky che, mettendo in scena il dramma del piccolo Alfredo Rampi, raccontò proprio la nascita della Protezione Civile, qui protagonista assoluta. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana.al Tuodi201×09 Ferite aperte. Sara scopre il segreto di Renato e finalmente capisce perché l’ha allontanata. Anche se sa che Renato voleva solo proteggerla dal dolore, Sara è furiosa: Renato non aveva il diritto di decidere al suo posto.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca si erano conosciuti sul set di Sempre al tuo fianco - ma stanno ancora insieme? - Nei post pubblicati sui social, l’attrice si mostra molto spesso con Jolanda, la figlia primogenita nata dal matrimonio con Francesco Renga. Perché si sono lasciati? View this post on Instagram A post shared by Ambra Angiolini (@ambraofficial) Tutto sulla loro storia Anche se nei primi tempi della loro frequentazione, Ambra Angiolini e Andrea Bosca hanno ... (Donnapop.it)

Sempre al tuo fianco : le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata - . Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze ... (Tpi.it)

Sempre al tuo fianco streaming e diretta tv : dove vedere la quarta puntata - Sempre al tuo fianco streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata Stasera, domenica 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Sempre al tuo fianco, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. (Tpi.it)