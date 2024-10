Saturday Night, Dan Aykroyd elogia il film di Jason Reitman: "È un capolavoro" (Di domenica 13 ottobre 2024) La star di Ghostbusters è entusiasta del nuovo lavoro del regista di Juno sul celebre show comico americano. Dan Aykroyd è intervenuto sul proprio account X per parlare del nuovo film di Jason Reitman, Saturday Night, definendolo un capolavoro. Il lungometraggio racconta la vera storia dei 90 minuti che precedettero la prima messa in onda dello show comico Saturday Night Live nel 1975. Dan Aykroyd, interpretato da Dylan O'Brien nel film, è uno dei membri storici del cast del SNL e ha commentato con grande entusiasmo il lavoro di Reitman, con il quale ha collaborato anche nel franchise Ghostbusters. Storia americana "Complimenti a Jason Reitman" ha scritto l'attore "per il trionfo con il film SNL. Wow! Che viaggio Movieplayer.it - Saturday Night, Dan Aykroyd elogia il film di Jason Reitman: "È un capolavoro" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La star di Ghostbusters è entusiasta del nuovo lavoro del regista di Juno sul celebre show comico americano. Danè intervenuto sul proprio account X per parlare del nuovodi, definendolo un. Il lungometraggio racconta la vera storia dei 90 minuti che precedettero la prima messa in onda dello show comicoLive nel 1975. Dan, interpretato da Dylan O'Brien nel, è uno dei membri storici del cast del SNL e ha commentato con grande entusiasmo il lavoro di, con il quale ha collaborato anche nel franchise Ghostbusters. Storia americana "Complimenti a" ha scritto l'attore "per il trionfo con ilSNL. Wow! Che viaggio

