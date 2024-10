Ilrestodelcarlino.it - Sassari costruito per vincere. La Macagi Cingoli si arrende

(Di domenica 13 ottobre 2024)28 RAIMOND32: Noack, Albanesi, D’Agostino, D’Benedetto 6, Ciattaglia 3, Naghavialhosseini 3, Ottobri, Mangoni 3, Somma 4, Latini, Strappini 3, Rossetti, Compagnucci, Gigli, Ceccardi 1, Makhlouf 5. All.: Palazzi. RAIMOND: Pavani 1, Spanu, Aldini 3, Nardin 6, Mura, Bronzo 5, Delogu 3, Coppola 1, Hamidovic 9, Bomboi, Brzic, Miri 2, Codina Vivanco 2. All.: Laera. Arbitri: Schiavone di Siracusa e Nicolella di Benevento. L’impegno e l’orgoglio non bastano allaper contrastare al meglio ilche vince 28-32 l’avvincente gara scompensata da un’inadeguata gestione arbitrale non in sintonìa con l’intesità che specie nel primo tempo risalta nel contesto del confronto a lungo abbastanza equilibrato, rilevando che il(e si vede) per conquistare il primato.