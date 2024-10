Thesocialpost.it - Roma, tre ragazzi accoltellati in una lite tra coetanei

(Di domenica 13 ottobre 2024) Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, tre giovani sono stati ricoverati con ferite da arma da taglio in via Ostiense,. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere critiche. Gli agenti della Polizia di Stato stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione.Leggi anche:, 86enne guida contno e provoca tre incidenti La ricostruzione L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, all’altezza del civico 10, in una zona frequentata dalla movidana. Una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 ha lanciato l’allarme, segnalando la presenza di giovani feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori, che hanno trovato i, tutti intorno ai vent’anni, con ferite gravi. Trasportati in ospedale in codice rosso, le loro condizioni non destano preoccupazioni per la vita.