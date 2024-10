Roma controlli serrati della Polizia a sud-est della Capitale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024- Continuano in maniera serrata idi Stato nell’area dove, nella serata di giovedì, a seguito di una lite per l’acquisto di bevande alcoliche, si sono registrati due episodi – una rissa intorno alle 21.00 e un’aggressione poco dopo la mezzanotte – con danneggiamenti tra vari soggetti, tutti stranieri – di nazionalità peruviana e bengalese – dei quali 5 sono stati deferiti all’autorità giudiziaria. Ladi Stato, in stretto raccordo con l’Arma dei Carabinieri, ha predisposto specifici servizi di controllo nell’areain cui ricadono, in particolare, i quartieri di Cinecittà, Quadraro e Don Bosco, diventata nell’ultimo periodo palcoscenico di eventi delittuosi che inficiano la percezione di sicurezza dei residenti il cui crescente disagio è sempre più palpabile.