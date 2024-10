Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: vince Genova, Amalfi al quarto posto (Di domenica 13 ottobre 2024) L'equipaggio di Genova ha conquistato il suo terzo successo consecutivo nel Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, battendo gli equipaggi di Pisa (seconda), Venezia (terza) e Amalfi (quarta) in una gara combattuta fino alla metà del percorso, quando il distacco con le inseguitrici è cresciuto Salernotoday.it - Regata delle Antiche Repubbliche Marinare: vince Genova, Amalfi al quarto posto Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'equipaggio diha conquistato il suo terzo successo consecutivo nel Palio, battendo gli equipaggi di Pisa (seconda), Venezia (terza) e(quarta) in una gara combattuta fino alla metà del percorso, quando il distacco con le inseguitrici è cresciuto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palio Antiche Repubbliche Marinare - Genova trionfa per la terza volta consecutiva - Il tris ricercato dagli atleti è arrivato con una straordinaria vittoria per i vogatori (e un ottimo esordio per le vogatrici) di Genova nella 69esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, disputato domenica pomeriggio nelle acque del canale di calma di Pra'. Il successo del... (Genovatoday.it)

Palio delle Antiche Repubbliche Marinare : sabato il corteo storico - domenica la regata. Genova cerca il tris - Gustoso antipasto, sabato 12 ottobre 2024, con il corteo storico delle Antiche Repubbliche Marinare in vista dell palio di domenica. Precederà la presentazione ufficiale degli equipaggi di Genova, Amalfi, Pisa e Venezia, che domenica 13 ottobre si sfideranno a Pra' con i galeoni pronti a... (Genovatoday.it)

Antiche Repubbliche marinare 2024 : Pisa sfida Amalfi - Venezia e Genova - Intanto, da martedì scorso gli equipaggi pisani sono a Genova per completare gli allenamenti nel canale di calma di Genova Prà . Allenatore: Alessandro Simoncini. Occorreva in sintesi dare a quello che Pisa si merita di rivivere, ovvero la gloria della sua Repubblica, come i pisani giustamente si aspettano che la loro città sia conosciuta nel mondo. (Corrieretoscano.it)