Ilfattoquotidiano.it - Ranucci: “Negli ultimi mesi c’è stato un incalzare della politica su Report. Urso? Vuole valorizzare il giornalismo d’inchiesta, ma ci querela”

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Già solo perché quelloseparazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici era un progettoP2, io non l’avrei accompagnato”. Ha esordito così il giornalista e conduttore diSigfridoall’incontro organizzato dall’Anm e al quale ha partecipato a Reggio Calabria assieme al procuratore facente funzioni Giuseppe Lombardo e alla presidente dell’Anm reggina Caterina Asciutto. Durante il suo interventosi è soffermato anche sulla libertà di stampa con qualche stoccata alla Rai: “Quello che è successo nell’ambitomagistraturaanni è qualcosa che ci ha fatto riflettere, ma questo succede anche nell’ambito giornalistico. Io credo che non c’è fiducia neanche nele anche per colpa di tanti colleghi che hanno scambiato il concetto di pluralismo con quello di indipendenza.