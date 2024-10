Quando arriva il freddo? “Correnti polari”, MeteoGiuliacci rivela la data (Di domenica 13 ottobre 2024) Negli ultimi giorni in parte dell'Italia si è assistito a temperature elevate, con un caldo dal sapore di estate. Ma l'inverno è ormai dietro l'angolo, con la solita domanda: Quando arriva il freddo vero? A rispondere sono gli esperti del sito MeteoGiuliacci.it: “La parte centrale di ottobre, fino a circa il 20 del mese, vedrà protagonista il caldo anomalo. Insomma, una vera e propria ottobrata, con temperature diffusamente al di sopra della norma e possibili punte fino a 30 gradi al Sud e Isole. Poi, nell'ultima parte di ottobre, è possibile un clamoroso ribaltone”. E poi? “Alcune proiezioni vedono, dopo il 23-24 di ottobre, la possibile discesa di fredde Correnti polari sui Balcani, con il parziale coinvolgimento della nostra Penisola, dove si osserverebbe un diffuso e brusco calo delle temperature e quindi l'arrivo di un po' di freddo”, la previsioni meteo. Iltempo.it - Quando arriva il freddo? “Correnti polari”, MeteoGiuliacci rivela la data Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Negli ultimi giorni in parte dell'Italia si è assistito a temperature elevate, con un caldo dal sapore di estate. Ma l'inverno è ormai dietro l'angolo, con la solita domanda:ilvero? A rispondere sono gli esperti del sito.it: “La parte centrale di ottobre, fino a circa il 20 del mese, vedrà protagonista il caldo anomalo. Insomma, una vera e propria ottobrata, con temperature diffusamente al di sopra della norma e possibili punte fino a 30 gradi al Sud e Isole. Poi, nell'ultima parte di ottobre, è possibile un clamoroso ribaltone”. E poi? “Alcune proiezioni vedono, dopo il 23-24 di ottobre, la possibile discesa di freddesui Balcani, con il parziale coinvolgimento della nostra Penisola, dove si osserverebbe un diffuso e brusco calo delle temperature e quindi l'arrivo di un po' di”, la previsioni meteo.

