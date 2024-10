Pontedera, non dà tregua il periodo no. Con un uomo in meno la sconfitta è servita (Di domenica 13 ottobre 2024) Pontedera 2 TORRES 3 Pontedera (3-4-2-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli; Perretta, Pietra, Sala, Ambrosini (35’ st Maggini); Ragatzu (40’ pt Espeche), Ianesi; Corona (35’ st Gagliardi). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. All. Menichini. TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Coccolo, Mercadante (1’ st Zecca); Zambataro, Giorico (44’ st Masala), Mastinu, Liviero (37’ st Guiebre); Varela (18’ st Scotto), Diakite; Fischnaller. A disp: Petricciuolo, Dametto, Idda, Goglino, Casini. All. Greco. Arbitro: Dini di Città di Castello. Marcatori: 23’ pt Ianesi (P), 47’ pt Diakite (T); 5’ st rigore Corona (P), 7’ st Mastinu (T), 28’ st Diakite (T). Note: spettatori 676; espulso Martinelli al 37’ pt; ammoniti Mercadante, il tecnico Menichini, Ianesi, Diakite, Pretato; angoli 2 a 9. Sport.quotidiano.net - Pontedera, non dà tregua il periodo no. Con un uomo in meno la sconfitta è servita Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024)2 TORRES 3(3-4-2-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli; Perretta, Pietra, Sala, Ambrosini (35’ st Maggini); Ragatzu (40’ pt Espeche), Ianesi; Corona (35’ st Gagliardi). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. All. Menichini. TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Coccolo, Mercadante (1’ st Zecca); Zambataro, Giorico (44’ st Masala), Mastinu, Liviero (37’ st Guiebre); Varela (18’ st Scotto), Diakite; Fischnaller. A disp: Petricciuolo, Dametto, Idda, Goglino, Casini. All. Greco. Arbitro: Dini di Città di Castello. Marcatori: 23’ pt Ianesi (P), 47’ pt Diakite (T); 5’ st rigore Corona (P), 7’ st Mastinu (T), 28’ st Diakite (T). Note: spettatori 676; espulso Martinelli al 37’ pt; ammoniti Mercadante, il tecnico Menichini, Ianesi, Diakite, Pretato; angoli 2 a 9.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Video Pontedera Torres (2-3)/ Gol e highlights: Diakité grande protagonista! (Serie C 12 ottobre 2024) - Video Pontedera Torres (risultato finale 2-3) gol e highlights della sfida valevole per il nono turno del girone B della Serie C 2024/2025. (ilsussidiario.net)

Pontedera - Torres 2 a 3 | Granata rimasti in dieci vengono rimontati nel secondo tempo - Il Pontedera perde 2 a 3, viene rimontato due volte dopo essere rimasto in dieci per l'espulsione di Martinelli. (pisatoday.it)

La Torres a Pontedera con tanti cerotti ma con una voglia matta di riscattarsi. Dalle 15 la DIRETTA - Sassari Se la sconfitta subita dalla Torres con l’Arezzo è stata solo un raffreddore curabile con una tachipirina, lo dirà la partita di oggi a Pontedera. I rossoblù se la vedono contro un avversario ... (lanuovasardegna.it)