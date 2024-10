Piacenza-Prato 4-0: tripletta di Recino (Di domenica 13 ottobre 2024) Sesta giornata del campionato di serie D, allo stadio Garilli il Piacenza del neo tecnico Parlato ospita il Prato. Qui cronaca e tabellino del match. Ilpiacenza.it - Piacenza-Prato 4-0: tripletta di Recino Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sesta giornata del campionato di serie D, allo stadio Garilli ildel neo tecnico Parlato ospita il. Qui cronaca e tabellino del match.

Prato travolto a Piacenza : 4-0 e terzo ko consecutivo - Ridolfi. Marcatori: Mauri al 18', Recino al 48' (rig. Ridolfi non attende più e opera i primi cambi, inserendo Moreo, Magazzù e Moussaid. Nella ripresa poi va in scena il Recino show, con il centravanti numero 9 a firmare una tripletta. Lanieri mai in grado di impensierire il portiere avversario Franzini. (Sport.quotidiano.net)

Prato - che trasferta a Piacenza. C’è Parlato in panchina e i biancorossi vogliono il rilancio - Domenica, allo stadio Leonardo Garilli, si affrontano (dalle 15) due squadre in difficoltà come Piacenza e Prato. I problemi in casa biancazzurra sono noti: i lanieri vengono da due sconfitte consecutive e dopo le prime cinque giornate hanno ottenuto appena 5 punti. Dal canto loro i biancorossi non se la passano molto meglio, avendo solo tre punti in più in graduatoria ed essendo reduci da ... (Lanazione.it)