Secoloditalia.it - Ottant’anni fa, i semi del presente: raccontare le microstorie che fanno la Storia per uscire da ideologie e banalità

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) I venti mesi dall’autunno 1943 al ’45 rimangono nella memoria soprattutto, o quasi solo, per i due estremi: l’8 settembre e il 25 aprile; e sono stati, e sono raccontati, al contrario di Tacito, cum ira et studio e non sine; cioè secondoe parzialità o banale propaganda partitica ed elettorale; e anche, semplicemente, con. E lo dico pensando ad entrambe le parti. Quali sono le parti? Intanto, nell’ignoranza scolastica della, e con la morte di quasi tutti i testimoni, dubito che un quarantenne, anche cinquantenne di oggi ne sappia più di tanto. Riassumiamo: il 25 luglio 1943 viene deposto il fascismo; l’8 settembre si dichiara l’armistizio, mentre gli angloamericani erano giunti fino a Salerno, e la Germania da alleata diventava occupante. Dall’autunno agli otto mesi seguenti, la guerra si combatté sulla linea di Cassino; nei rimanenti mesi, sulla Gotica.