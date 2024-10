Nuoto, si avvicina la Coppa del Mondo in vasca corta. Gli azzurri da seguire (Di domenica 13 ottobre 2024) Messe in archivio le Olimpiadi di Parigi è tempo di ritornare in vasca. Il riferimento è alle tappe di Coppa del Mondo in programma in chiusura del 2024. Un modo per prepararsi ai Mondiali di vasca corta in programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria). Parliamo di tre tappe prestigiose: Shanghai (Cina, 18-20 ottobre), Seoul/Incheon (Corea del Sud, 24-26 ottobre) e Singapore (31 ottobre-1 novembre), sede poi dei Mondiali estivi 2025. Si preannuncia una presenza importante dal punto di vista internazionale: il francese quadriolimpionico, diventato eroe nazionale, Leon Marchand, i cinesi Qin Haiyang e Pan Zahnle, il sudafricano Chad Le Clos, l’olandese Arno Kamminga; l’olimpionica australiana Kaylee McKeown, le americane Kate Douglass e Regan Smith, l’honkonghese Siobhan Haughey e la cinese Zhang Yufei. Oasport.it - Nuoto, si avvicina la Coppa del Mondo in vasca corta. Gli azzurri da seguire Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Messe in archivio le Olimpiadi di Parigi è tempo di ritornare in. Il riferimento è alle tappe didelin programma in chiusura del 2024. Un modo per prepararsi ai Mondiali diin programma dal 10 al 15 dicembre a Budapest (Ungheria). Parliamo di tre tappe prestigiose: Shanghai (Cina, 18-20 ottobre), Seoul/Incheon (Corea del Sud, 24-26 ottobre) e Singapore (31 ottobre-1 novembre), sede poi dei Mondiali estivi 2025. Si preannuncia una presenza importante dal punto di vista internazionale: il francese quadriolimpionico, diventato eroe nazionale, Leon Marchand, i cinesi Qin Haiyang e Pan Zahnle, il sudafricano Chad Le Clos, l’olandese Arno Kamminga; l’olimpionica australiana Kaylee McKeown, le americane Kate Douglass e Regan Smith, l’honkonghese Siobhan Haughey e la cinese Zhang Yufei.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto in Vasca Corta - tornano gli Azzurri in gara : Ceccon e Martinenghi in Coppa del Mondo - Il nuoto azzurro torna in gara, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. La prossima competizione in calendario, che apre la nuova stagione e il nuovo quadriennio a cinque cerchi, è quella della Coppa del Mondo di Shanghai. Gli atleti della Nazionale Italiana che parteciperanno sono Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti e Lorenzo Mora. (Ilfaroonline.it)

Nuoto - Martinenghi : “Tornato in vasca - partirò per la Coppa del Mondo” - . Il 25enne nuotatore varesino, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi nei 100 rana, si è espresso anche sul botta e risposta tra il collega Thomas Ceccon e l’ex nuotatrice Federica Pellegrini: “Non mi sono informato troppo, credo comunque che non sia niente di preoccupante“, ha chiosato. Sto ricominciando ad allenarmi perché il 14 partirò per le tappe di Coppa del Mondo a Shanghai, Seul ... (Sportface.it)