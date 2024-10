Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere, esce libro di memorie ‘Patriot’ (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alexei Navalny sapeva che sarebbe morto in carcere. Non si è mai illuso di un veloce crollo del regime di Vladimir Putin o di un atto di clemenza nei suoi confronti. La sua scelta di tornare in Russia all'inizio del 2021 è stata lucida. sapeva "fin dall'inizio" che sarebbe stato detenuto "per il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alexeichein. Non si è mai illuso di un veloce crollo del regime di Vladimir Putin o di un atto di clemenza nei suoi confronti. La sua scelta di tornare in Russia all'inizio del 2021 è stata lucida."fin dall'inizio" chestato detenuto "per il

