Lanazione.it - Montecatini prova a riemergere. Bando da 35 milioni per le Terme

(Di domenica 13 ottobre 2024)(Pistoia), 13 ottobre 2024 – Il fascino del Tettuccio tornerà a splendere a livello internazionale come nel film ’Oci Ciornie’? A, la regina delleitaliane torna in vendita, con la speranza di poter risalire dal baratro dove è precipitata da troppo tempo. Il tribunale fallimentare di Pistoia ha dato il via libera al commissario giudiziale Alessandro Torcini e al liquidatore Enrico Terzani. I beni strategici delledi, oggi coinvolte in una procedura di concordato preventivo in continuità, dopo il fallimento della prima gara, tenuta lo scorso luglio, sono oggetto di un nuovoche scadrà l’11 marzo 2025. L’altra volta, quando non si presentò nessuno, l’offerta minima prevista era di 42di euro. Oggi è scesa a 35e 613.793,75 euro.