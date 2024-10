Migranti, Piantedosi: "Impugneremo tutte le istanze di trattenimento bocciate dal tribunale di Palermo" (Di domenica 13 ottobre 2024) Il tribunale di Palermo ha respinto nelle ultime settimane il 90% delle richieste di trattenimento di Migranti, dopo essere diventato competente sulla materia da pochi mesi, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al quotidiano La Stampa commentando il dato, parla di Palermotoday.it - Migranti, Piantedosi: "Impugneremo tutte le istanze di trattenimento bocciate dal tribunale di Palermo" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ildiha respinto nelle ultime settimane il 90% delle richieste didi, dopo essere diventato competente sulla materia da pochi mesi, e il ministro dell'Interno, Matteo, in un'intervista al quotidiano La Stampa commentando il dato, parla di

Centri migranti in Albania - Piantedosi assicura : “Operativi dalla prossima settimana” - Grazie alla riduzione dei flussi migratori e alla piena occupazione dei centri, il governo stima un risparmio complessivo di 136 milioni di euro. Come previsto dal bando della Prefettura di Roma, in Albania sorgeranno tre strutture per la gestione dei flussi migratori. La rapidità nell’esame delle richieste di protezione, unite alla possibilità di un rapido rimpatrio, punta a scoraggiare i ... (Quifinanza.it)

Centri migranti in Albania - Piantedosi : “I primi arriveranno presto” - ma la Corte Europea rischia di bloccare tutto - Piantedosi ha inoltre sottolineato che questi centri saranno “analoghi a quelli presenti in Italia“, specificando che non saranno strutture di detenzione rigida: “Non ci sarà filo spinato, c’è assistenza. Non sono Cpr, e tutti potranno fare richiesta di protezione internazionale con esiti in pochi giorni. (Thesocialpost.it)

Migranti - Piantedosi : "Centri in Albania operativi già in settimana" - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’imminente apertura dei centri per migranti in Albania e ha precisato: "Non saranno Cpr". (Ilgiornale.it)