Mercato Metronio, sit-in dei cittadini: "Basta degrado, vogliamo la bonifica" (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora non si conosce la data in cui verrà effettuato lo sgombero, con conseguente bonifica, del parcheggio multipiano del Mercato Metronio, in via Magna Grecia. Per questo sabato 12 ottobre un folto gruppo di cittadini hanno inscenato un sit-in: "Basta degrado, vogliamo la bonifica", chiedono in Romatoday.it - Mercato Metronio, sit-in dei cittadini: "Basta degrado, vogliamo la bonifica" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ancora non si conosce la data in cui verrà effettuato lo sgombero, con conseguente, del parcheggio multipiano del, in via Magna Grecia. Per questo sabato 12 ottobre un folto gruppo dihanno inscenato un sit-in: "la", chiedono in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato Metronio, sit-in dei cittadini: "Basta degrado, vogliamo la bonifica" - Nel frattempo in una recente commissione municipale sono stati forniti aggiornamenti sull'opera di riqualificazione, che dovrebbe partire a gennaio 2025. Ma in assenza di passi concreti i cittadini an ... (romatoday.it)

Lettori - Mercato Metronio in via Magna Grecia, la protesta - Via Magna Grecia, oggi 5 ottobre 2024. Alcuni cittadini abitanti del quartiere manifestano per denunciare la situazione del Mercato Metronio. Tra lavori di risanamento da tempo annunciati e mai avviat ... (romatoday.it)

Giubileo 2025, il punto. Stop al degrado per il mercato Metronio? - La struttura è abbandonata a se stessa tra rifiuti e zero manutenzione. Ma con l’Anno Santo potrebbe arrivare la svolta ... (radiocolonna.it)