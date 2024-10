Manovra Landini | se governo non ascolta pronti a sciopero generale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (askanews) – “Se ilnon cisiamoanche ad arrivare allo”.lo ha affermato il segretario della Cgil, Mauriziointervistato dal Tg3. Sulladi Bilancio, “noi non solo diciamo che non bisogna tagliare la spesa sociale, ma che va aumentata: bisogna aumentare la spesa sanitaria, perché così la sanità non funziona, e bisogna aumentare la spesa per le scuole. Bisogna aumentare i salari dei lavoratori. Quindi abbiamo già detto alnon solo che non deve tagliare, ma che deve andare a prendere i soldi dove sono: investendo sul fisco e andato a prendere le risorse. Le mobilitazioni ci sono già – ha detto -: metalmeccanici, chimici trasporto pubblico locale. E’ chiaro che se ilnon ci, dopo queste iniziative di questo mese siamoanche ad arrivare allo”.