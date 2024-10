Ilgiorno.it - Luna park di Legnano, tutto pronto: le date, le novità e i prezzi

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Il conto alla rovescia è partito: ilditorna dal 19 ottobre al 17 novembre. Le prime attrazioni iniziano già ad essere installate e, per questo, ci sarà una pre-apertura speciale prevista per i giorni 19, 20, 21, 24 e 25 ottobre, in cui molte ma non tutte le giostre saranno già disponibili per il pubblico. Questo sarà solo l’inizio di un’edizione straordinaria che vedrà il 26 ottobre la grande inaugurazione ufficiale, con una promozione esclusiva per i primi 1000 visitatori. L’inaugurazione Tre grandiSconti per tutti L’inaugurazione L’inaugurazione ufficiale delsi terrà il 26 ottobre, con apertura alle 15:30.