Bergamonews.it - Lion – La strada verso casa, Run o Il ritorno di un amore? La tv del 13 ottobre

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 13, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sempre al tuo fianco”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Le ombre del passato” e “Un gioco da ragazzi”, con Ambra Angiolini. Nel primo, sotto una pressione sempre crescente tra la vita privata e il lavoro, Sara si scontra addirittura con Canovi, che la accusa di aver commesso una leggerezza durante un’emergenza. I conflitti e le tensioni di Sara si accumulano, facendo emergere un vecchio trauma che ha soppresso per molto tempo. Nel secondo, la Protezione Civile si attiva per gestire il drammatico esodo di rifugiati politici in fuga dall’Afghanistan. Durante le operazioni di smistamento a Fiumicino, Sara prende a cuore due bambini che hanno perso di vista la madre durante la fuga Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con “9-1-1”.