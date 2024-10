Romadailynews.it - “La Confessione” in concorso ad Alice nella Città, prima assoluta a Roma giovedì 17 ottobre all’Auditorium Conciliazione

(Di domenica 13 ottobre 2024) Cattleya in collaborazione con Nieminen Film presentano Ladi Nicola Sorcinelli conna Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli INadsezione Cortometraggi Panorama Italia17, alle 18 presso l’Auditorium, 22a edizione, 16-27) 15’ Italia 2024 Con la fine del mondo che incombe, due giovani amanti persi in un passato sospeso si ritrovano a mettere in discussione i loro sentimenti. Di questo racconta “La”, il cortometraggio di Nicola Sorcinelli, scritto insieme ad Andrea Brusa e interpretato dana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli, che sarà inin Cortometraggi Panorama Italia inalla 22a edizione di, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di