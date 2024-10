Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2024: i risultati della terza giornata, Bashaev delude nei pesi massimi (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è conclusa alla Mubadala Arena la terza giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2024, penultimo appuntamento stagionale del World Tour di Judo. Dopo aver raccolto un podio nel day-2 con l’ottimo terzo posto di Carlotta Avanzato nella -63 kg femminile, quest’oggi l’Italia non veniva rappresentata da nessun atleta nelle categorie pesanti. Tra i pochi big presenti questo weekend ad Abu Dhabi, va evidenziata la deludente quinta posizione del russo n.6 al mondo dei pesi massimi (+100 kg) Tamerlan Bashaev in una gara vinta dal connazionale meno quotato Valerii Endovitskii. Successi più scontati invece per l’olandese Michael Korrel nei -100 kg e per il russo Mansur Lorsanov nei -90 kg. Nessuna sorpresa di rilievo anche nel settore femminile, con l’affermazione delle n.1 del seeding nei -78 kg e nei +78 kg, rispettivamente la tedesca Anna Monta Olek e la francese Coralie Hayme. Oasport.it - Judo, Grand Slam Abu Dhabi 2024: i risultati della terza giornata, Bashaev delude nei pesi massimi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Si è conclusa alla Mubadala Arena ladelAbu, penultimo appuntamento stagionale del World Tour di. Dopo aver raccolto un podio nel day-2 con l’ottimo terzo posto di Carlotta Avanzato nella -63 kg femminile, quest’oggi l’Italia non veniva rappresentata da nessun atleta nelle categorie pesanti. Tra i pochi big presenti questo weekend ad Abu, va evidenziata lante quinta posizione del russo n.6 al mondo dei(+100 kg) Tamerlanin una gara vinta dal connazionale meno quotato Valerii Endovitskii. Successi più scontati invece per l’olandese Michael Korrel nei -100 kg e per il russo Mansur Lorsanov nei -90 kg. Nessuna sorpresa di rilievo anche nel settore femminile, con l’affermazione delle n.1 del seeding nei -78 kg e nei +78 kg, rispettivamente la tedesca Anna Monta Olek e la francese Coralie Hayme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Judo - Carlotta Avanzato è terza ad Abu Dhabi e conquista il suo primo podio in un Grand Slam - Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2024 di judo: -63 kg F 1 Deketer (Fra) 2 Oberan (Cro) 3 Avanzato (Ita) e Van Lieshout (Ned) -70 kg F 1 De Voogd (Ned) 2 Jager (Ned) 3 Violic (Cro) e Cvjetko (Cro) -73 kg M 1 Makhmadbekov (Uae) 2 Sherov (Tjk) 3 Ishihara (Jpn) e Lavrentev (IJF) -81 kg M 1 Tckaev (Aze) 2 Dvalashvili (Geo) 3 Karapetyan (IJF) e ... (Oasport.it)

Ostia sul podio al Grand Slam di Judo : Carlotta Avanzato vince la medaglia di bronzo - Qui ha trovato il fulmineo ippon della croata Iva Oberan, che poi ha vinto il match e ha proseguito il cammino fino in finale. Foto IJF da coni. it ilfaroonline. Abu Dhabi, 12 ottobre 2024 – Arriva uno splendido podio per l’Italia del Judo al Grand Slam ad Abu Dhabi, in svolgimento fino alla giornata di domani 13 ottobre. (Ilfaroonline.it)

Grandi eventi sportivi per l’autunno di Riccione. Dal nuoto al judo - attese migliaia di presenze - Il Comune di Riccione annuncia un ricco calendario di manifestazioni sportive che si terranno tra ottobre e dicembre. Questi eventi, sostenuti dall'amministrazione comunale tramite patrocinio e benefici economici, perseguono un duplice obiettivo: promuovere l’attività sportiva e i suoi valori, e... (Riminitoday.it)