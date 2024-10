Intelligenza artificiale, progetto pilota anche in Calabria: due istituti scolastici coinvolti, a Platì e Soverato (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Intelligenza artificiale entra a scuola in Calabria. Due istituti scolastici, uno a Platì e uno a Soverato, sono stati scelti per partecipare a un progetto sperimentale promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara. L'articolo Intelligenza artificiale, progetto pilota anche in Calabria: due istituti scolastici coinvolti, a Platì e Soverato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'entra a scuola in. Due, uno ae uno a, sono stati scelti per partecipare a unsperimentale promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara. L'articoloin: due, a

