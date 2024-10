Tg24.sky.it - Incendio in un albergo ad Abano Terme, in salvo 273 persone. Hotel dichiarato inagibile

(Di domenica 13 ottobre 2024) Paura all’Alexander di, in provincia di Padova. Unha colpito la struttura costringendo alla fuga tutti i 273 ospiti che sono riusciti a salvarsi. Di loro, una trentina disono state curate al Pronto soccorso per avere respirato fumo. Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l’intero. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea: i pompieri hanno spento le fiamme ed evacuato del tutto la struttura ma per il momento l'resta. Le operazioni di messa in sicurezza sono state già concluse ma scatterà l'indagine d'ufficio per capire le cause dell'accaduto. Sul posto è rimasta una squadra di pompieri per motivi di sicurezza.