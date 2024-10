'Il teatro si fa compagnia all'Istituto 'Leonardo Da Vinci' di Castelfranco di Sotto guidata da Franco di Corcia jr del Teatro di Bo (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo 4 anni consecutivi di pratica teatrale (cfr. progetto TEATRALITA') condotta nelle Scuole di ogni ordine e grado dell'IC 'L. Da Vinci' di CastelFranco di Sotto dal Teatro di Bo' il nuovo anno scolastico appena iniziato si arricchisce di una grande novitĂ : un percorso teatrale interclasse Pisatoday.it - 'Il teatro si fa compagnia all'Istituto 'Leonardo Da Vinci' di Castelfranco di Sotto guidata da Franco di Corcia jr del Teatro di Bo Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo 4 anni consecutivi di pratica teatrale (cfr. progetto TEATRALITA') condotta nelle Scuole di ogni ordine e grado dell'IC 'L. Da' dididaldi Bo' il nuovo anno scolastico appena iniziato si arricchisce di una grande novitĂ : un percorso teatrale interclasse

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Incontro del Comitato Provinciale per la Sicurezza in preparazione della mostra “Vasari. Il Teatro delle Virtù” - Questa esposizione, la più importante mai dedicata a Giorgio Vasari in occasione del 450° anniversario della sua morte, si terrà dal 30 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025 presso la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea e l’ex Chiesa di Sant’Ignazio, con oltre 100 opere esposte, tra cui il celebre bronzo etrusco della Chimera. (Lortica.it)

Grande festa al teatro Bonci per i 70 anni della Cna provinciale - Tutto esaurito per la serata Cna al teatro Bonci: pubblico delle feste che ha visto la grande partecipazione da parte delle aziende associate, dirigenti, collaboratori, oltre a rappresentanti delle istituzioni e del sistema Cna, partner e altre associazioni. Dopo la serata di Cesena che è stata la terza tappa di questo anno speciale, Napolitano ha dato appuntamento all’assemblea conclusiva, che ... (Ilrestodelcarlino.it)

Gli eccidi nella Provincia di Forlì-Cesena : una serata di testimonianze al teatro di Meldola - . . 30, presso l'Arena Hesperia di Meldola, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Forlì-Cesena in collaborazione con il Comune di Meldola e l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea organizza l’iniziativa “1944 - 2024: 80° anniversario. Venerdì 11 ottobre, alle ore 20. (Forlitoday.it)