Lanazione.it - I ragazzi vanno a canestro. Un campo da ’street basket’ accanto al circolo ricreativo

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Undasta per sorgere all’Anselmo, in vista di Ginestra e della cintura sud fiorentina. Notazione non a caso: questa struttura, nelle intenzioni, servirà quale ulteriore punto di aggregazione dei più giovani e di avvicinamento alla pratica sportiva libera. Piccolo esempio: lì vicino, a Baccaiano, c’è ilda calcio ’free’. Per Anselmo, il Comune ha approvato il progetto esecutivo messo a punto dal locale‘Aps’. La spesa è di poco inferiore agli ottomila euro, per un’idea che potrebbe rivelarsi davvero importate per questo moderno paese disteso lungo la Sp 80. Da tempo, adiacente alc’è questo spazio che, per una vecchia convenzione con il Comune risalente a 30 anni fa, avrebbe dovuto vedere la nascita di un edificio polifunzionale da destinare ad attività sociali, ricreative e culturali.