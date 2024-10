I gruppi filo iraniani palestinesi volevano altri attentati contro Israele (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Washington Post (Wp) riporta che anni prima dell'assalto del 7/10 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici contro Israele, che prevedeva anche l'abbattimento di 2 grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Secondo il Wp, inoltre Europa.today.it - I gruppi filo iraniani palestinesi volevano altri attentati contro Israele Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il Washington Post (Wp) riporta che anni prima dell'assalto del 7/10 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici, che prevedeva anche l'abbattimento di 2 grattacieli di Tel Aviv in stile 11 settembre. Secondo il Wp, inoltre

Nuovo corteo pro-Palestina a Roma una settimana dopo gli scontri : bandiere palestinesi - slogan e cartelli contro Israele e Netanyahu - . Un nuovo corteo pro Palestina è partito sabato pomeriggio da Piazzale Ostiense, a Roma. Mostrati cartelli che accusano Israele di “genocidio”, “apartheid”, “olocausto”. La manifestazione arriva a una settimana da quella sfociata in scontri lo scorso 5 ottobre. articolo Nuovo corteo pro-Palestina. (Ilfattoquotidiano.it)

Cyber-attacco contro l’Iran. È iniziata la risposta di Israele? - “Durante gli attacchi è stata rubata una grande quantità di informazioni”, ha aggiunto. “La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi”, ha detto Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio supremo dell’Iran per il cyberspazio, citato dai ... (Formiche.net)

Israele-Libano : missili di Hezbollah contro una base dell’Idf - Tel Aviv risponde con nuovi ordini di evacuazione - Onu: «Dal primo ottobre nessun aiuto alimentare è entrato nel nord di Gaza» Dal primo ottobre nessun aiuto alimentare destinato alla popolazione palestinese è entrato nel nord della Striscia di Gaza. Numerosi allarmi sono però scattati dalle 10 nella Galilea centrale e nell’Alta Galilea: l’Idf ha reso noto che una serie di razzi lanciati da Hezbollah dal Libano sono stati intercettati. (Lettera43.it)