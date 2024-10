"Ha mandato un sms, poi è morto. Non credo a una rapina": il sospetto della sorella di Manuel (Di domenica 13 ottobre 2024) Ucciso per un paio di cuffie wireless. È per questo incomprensibile motivo che un ragazzo di 19 anni ha accoltellato e ammazzato Manuel Mastrapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a Rozzano, in provincia di Milano. Il giovane, in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato e rapina, avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare soltanto con le cuffie, lasciando a terra il portafoglio e il cellulare. Che la morte del 31enne, magazziniere del Carrefour che stava rientrando a casa dopo il turno serale di lavoro fosse legata a una rapina degenerata in omicidio i carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano erano pressoché certi. Liberoquotidiano.it - "Ha mandato un sms, poi è morto. Non credo a una rapina": il sospetto della sorella di Manuel Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ucciso per un paio di cuffie wireless. È per questo incomprensibile motivo che un ragazzo di 19 anni ha accoltellato e ammazzatoMastrapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a Rozzano, in provincia di Milano. Il giovane, in stato di fermo con l'accusa di omicidio pluriaggravato e, avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare soltanto con le cuffie, lasciando a terra il portafoglio e il cellulare. Che la morte del 31enne, magazziniere del Carrefour che stava rientrando a casa dopo il turno serale di lavoro fosse legata a unadegenerata in omicidio i carabinierisquadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano erano pressoché certi.

