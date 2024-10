“Green pass illegittimo”. Il giudice cancella la multa a impiegata non vaccinata (Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 – La multa di 100 euro fatta durante il Covid alla lavoratrice che aveva scelto di non vaccinarsi è illegittima e anticostituzionale. La donna ha fatto ricorso al giudice di pace di Prato, assistita dall’avvocato Michele Giacco, contro la multa che era stata istituita dal governo a quei lavoratori over 50 che avevano deciso di non vaccinarsi. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi: il giudice pratese ha cancellato la multa alla signora accogliendo gli argomenti che l’avvocato Giacco aveva portato a sostegno della sua tesi: ossia che l’obbligo di vaccinarsi era contrario al principio di “autodeterminazione sancito dalla Costituzione”. Lanazione.it - “Green pass illegittimo”. Il giudice cancella la multa a impiegata non vaccinata Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 – Ladi 100 euro fatta durante il Covid alla lavoratrice che aveva scelto di non vaccinarsi è illegittima e anticostituzionale. La donna ha fatto ricorso aldi pace di Prato, assistita dall’avvocato Michele Giacco, contro lache era stata istituita dal governo a quei lavoratori over 50 che avevano deciso di non vaccinarsi. La sentenza è arrivata nei giorni scorsi: ilpratese hato laalla signora accogliendo gli argomenti che l’avvocato Giacco aveva portato a sostegno della sua tesi: ossia che l’obbligo di vaccinarsi era contrario al principio di “autodeterminazione sancito dalla Costituzione”.

